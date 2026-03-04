Menu Rechercher
Une révélation de Ligue 1 affirme vouloir jouer pour le Barça

Pablo Pagis (FC Lorient) @Maxppp

Auteur d’une très belle saison avec le FC Lorient (21 matchs de L1, 8 buts, 1 passe décisive), Pablo Pagis pourrait aspirer à voir plus haut la saison prochaine. Sûrement pas encore au FC Barcelone, mais le joueur de 23 ans garde cet objectif en tête. Dans un entretien accordé à Eurosport, le fils de Mickaël a confié son rêve de jouer pour le club catalan un jour.

«Dans quel club je me verrai un jour ? Waouh. (Il réfléchit.) Pour moi, le prime, c’est Barcelone. C’est vraiment l’équipe, le club où j’aimerais jouer à mon prime, comme on dit. C’est l’équipe qui a bercé mon enfance, vraiment. Je regardais tout le temps leurs matches. Avec la MSN (Messi, Suarez, Neymar), c’était incroyable. Et c’est vrai que je suis tombé amoureux de ce club-là.»

