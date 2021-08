Le FC Metz fixe le prix de Farid Boulaya

En phase de reprise, Farid Boulaya n'est toujours pas apparu sous les couleurs du FC Metz cette saison. Mais l'un des meilleurs Messins de la saison passée (32 matches - 6 buts et 8 passes décisives l'an passé en L1) est toujours sur le départ.

L'international algérien (4 sélections - 1 but), sacré meilleur joueur de L1 en janvier dernier, dispose de plusieurs marques d'intérêt mais le prix réclamé par le FC Metz refroidit pour l'instant tous les courtisans. Selon nos informations, le club mosellan réclame 5 M€ pour lâcher son milieu offensif en fin de contrat en juin 2022 et dont le nom est revenu du côte de l'OM, Lens et de Rennes ces derniers mois.