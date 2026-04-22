800e match pour Nasser Al-Khelaïfi au PSG

C’est ce qui s’appelle "régner dans le temps". Arrivé en juin 2011, le président du PSG — Nasser Al-Khelaïfi — s’apprête à diriger son 800e match à la tête du club de la capitale. En effet, le Qatari a déjà entamé sa quinzième année à Paris et sera certainement mis en lumière face à Nantes en Ligue 1 ce mercredi soir pour l’occasion. L’homme de 52 ans a énormément apporté au PSG et cette détermination a fait du leader actuel du championnat un club historique.

La suite après cette publicité

Des recrutements ambitieux et une volonté de conquérir l’Europe ont d’ailleurs permis de célébrer cette folle soirée du 31 mai 2025. Le jour où le PSG a soulevé la Ligue des Champions pour la toute première fois après une finale contre l’Inter Milan. Si les supporters parisiens sont désormais fiers de cette image et de ces multiples trophées, c’est en grande partie grâce à Nasser Al-Khelaïfi qui a profondément transformé l’écurie en un monument respecté et grandiose à l’international.