Venise limoge son entraîneur

Lanterne rouge de Serie A après 33 journées, le promu Venise connaît une fin de saison compliquée, enchaînant huit défaites consécutives en championnat. Néanmoins, le club arancioneroverdo est toujours dans la course au maintien, avec seulement six points de retard sur le première relégable Cagliari. Pour relancer son équipe, la direction vénitienne a décidé de se séparer de son entraîneur Paolo Zanetti, en poste depuis août 2020 et qui avait fait monter le VFC dans l'élite la saison passée. Le coach de la Primavera (équipe de jeunes) Andrea Soncin prendra le relais jusqu'à la fin de l'exercice, avec pour mission de garder le club en Serie A.

«Dans cet esprit, nous avons demandé à Zanetti et à son équipe de se retirer pour le reste de la saison. Nous avons traversé de bons et de mauvais moments ensemble, et nous avons construit une bonne relation. Ces transitions sont normales dans le monde du football. (...) En effectuant ce changement, c'est maintenant aux joueurs de montrer qu'ils sont prêts à faire leur part. La responsabilité de nos performances cette saison leur appartient également, et nos performances à partir de maintenant jusqu'à la fin de la saison dépendent entièrement d'eux. Pas d'alibis. Pas d'excuses», a déclaré l'homme d'affaires américain et président du club Duncan Niederauer.

Paolo Zanetti has been relieved of his duties as First Team manager.



The club would like to sincerely thank him for his professionalism and his leadership in our historic return to Serie A after a 19-year absence.https://t.co/4ePksnv9jW#ArancioNeroVerde 🟠⚫️🟢 pic.twitter.com/Ek8yGrsjuV