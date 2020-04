Le Barça utilise le Camp Nou pour lutter contre le coronavirus

La pandémie de coronavirus, qui a obligé la quasi-totalité des compétitions en Europe à se mettre à l'arrêt, a fortement impacté les clubs ces dernières semaines sur le Vieux Continent. Si les dirigeants éprouvent des difficultés pour payer leurs employés ainsi que les joueurs, qui acceptent de plus en plus à réduire leur salaire, cela n'empêche pas les écuries d'apporter leur aide dans la lutte contre le Covid-19.

Le FC Barcelone a par exemple officialisé, ce mardi, à l'issue de la réunion du Conseil d'Administration, le transfert des droits de propriété de son antre, le Camp Nou, à la Fondation Barça et ce pour la totalité de la saison 2020-2021. Le but est «d'obtenir des revenus à investir dans des projets de recherche et des projets visant à lutter contre les effets de Covid-19 sur La Catalogne et le reste du monde», comme précisé dans le communiqué des Blaugranas.