Le sublime but de Khalil Ayari, prêté par le PSG, avec Dunkerque

Quel but de Khalil Ayari ! La pépite tunisienne, prêtée par le Paris Saint-Germain à Dunkerque cette saison, a illuminé la rencontre face à Saint-Étienne ce samedi soir avec une réalisation magnifique pour permettre aux siens de revenir à hauteur en début de seconde période. Une nouvelle démonstration du talent du jeune joueur, capable de faire la différence grâce à sa qualité technique.

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La merveille d'Ayari pour égaliser !

Quel but du crack de Dunkerque qui permet aux siens de revenir à hauteur de Saint-Étienne ! pic.twitter.com/5QTJIJnXhn — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 12, 2026

Avec la la belle performance de leur jeune crack tunisien, les Dunkerquois ont pu renverser le match face aux Verts. Prêté par le PSG pour poursuivre sa progression et gagner du temps de jeu, Khalil Ayari continue néanmoins de montrer de très belles choses sous ses nouvelles couleurs en Ligue 2.