Menu Rechercher
Commenter 4
Ligue 2

Le sublime but de Khalil Ayari, prêté par le PSG, avec Dunkerque

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Khalil Ayari @Maxppp
Dunkerque 2-1 ASSE

Quel but de Khalil Ayari ! La pépite tunisienne, prêtée par le Paris Saint-Germain à Dunkerque cette saison, a illuminé la rencontre face à Saint-Étienne ce samedi soir avec une réalisation magnifique pour permettre aux siens de revenir à hauteur en début de seconde période. Une nouvelle démonstration du talent du jeune joueur, capable de faire la différence grâce à sa qualité technique.

La suite après cette publicité

Avec la la belle performance de leur jeune crack tunisien, les Dunkerquois ont pu renverser le match face aux Verts. Prêté par le PSG pour poursuivre sa progression et gagner du temps de jeu, Khalil Ayari continue néanmoins de montrer de très belles choses sous ses nouvelles couleurs en Ligue 2.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 2
PSG
Dunkerque
Khalil Ayari

En savoir plus sur

Ligue 2 Ligue 2 BKT
PSG Logo Paris Saint-Germain
Dunkerque Logo USL Dunkerque
Khalil Ayari Khalil Ayari
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier