Didier Deschamps évoque l'avenir de Kylian Mbappé

Présent ce vendredi soir dans l'émission «Rothen s'enflamme», le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps s'est exprimé sur beaucoup de sujets concernant les Bleus, de près ou de loin. Sur les ondes de RMC, l'ancien entraineur de l'OM est, à ce titre, revenu sur un dossier chaud qui ne cesse d'agiter la planète football ces derniers mois : l'avenir de Kylian Mbappé. En fin de contrat en juin prochain, l'attaquant parisien refuse toujours de prolonger son aventure dans la capitale française et semble plus près que jamais du Real Madrid, avec qui il pourra négocier dès le mois de janvier. Interrogé sur la possible future destination du natif de Bondy, Didier Deschamps a tenu à mettre les choses au clair avant de revenir plus globalement sur l'été agité vécu par l'ancien Monégasque.

«C'est des conneries de dire que j'ai dit qu'il fallait quitter la France. Je n’ai jamais dit cela, ni pour lui ni pour un autre. Ce n’est pas dénigrer la Ligue 1. Par rapport aux exigences de l'équipe de France, qui est le top niveau international, plus ils seront habitués à des matchs de top niveau dans leur quotidien en championnat ou en Coupe d’Europe, plus ils se rapprocheront du niveau d’exigence. Ce n'est pas le cas au Real quand ils jouent d'autres équipes en Liga. Ce n’est pas le cas pour le Bayern dans leur championnat. Kylian choisira, c’est son choix. Qu’il reste à Paris, ce n’est pas un problème. Il avait de bonnes intentions pour l'Euro. A vouloir trop bien faire, il n'a pas eu de réussite. Il a placé la barre tellement haute que s’il met trois buts dans un match, il doit encore en mettre au moins trois au match d’après. Il a le droit d’être moins bien et d’avoir une période moins efficace. Il a peut-être digéré certaines choses. Il a pris conscience de certaines choses et humainement aussi.»