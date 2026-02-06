Menu Rechercher
L’OM dans le top 10 des équipes européennes les plus joueuses… derrière l’ASSE

Par Tom Courel
Roberto De Zerbi @Maxppp

Malgré de nombreuses turbulences en ce mois de janvier, l’Olympique de Marseille continue d’être illuminé. En effet, le CIES (Collège International d’Étude de la Statique) a élaboré mercredi un classement dans lequel on retrouve les équipes les plus joueuses du monde. Celui-ci s’est notamment basé sur quatre critères précis : la proximité des passes (plus elles sont courtes, plus elles valent de points), le rythme des passes en phase de possession, la durée des séquences de possession et le pourcentage de ballons réceptionnés au sol dans le tiers adverse. Par ailleurs, dans ce tableau, l’OM fait bonne figure en se classant 10e.

Derrière des cadors européens comme le Bayern Munich (1er), le Paris Saint-Germain (2e), le FC Barcelone (3e), le Bayer Leverkusen (4e) ou encore Manchester City (6e), les Phocéens semblent avoir une réelle capacité à proposer du jeu cette saison. En Ligue 1, la troupe de Roberto De Zerbi se positionne même à la deuxième place derrière le PSG, devançant des clubs comme Strasbourg, l’AS Monaco ou le Stade Rennais moins bien classé. Enfin, à l’intérieur de ce classement mondial, on retrouve également un club de Ligue 2 très bien classé : Saint-Étienne (8e).

