Serie A : l’AS Roma écrase Sassuolo et revient à un point de la 1ère place

L’AS Roma n’a pas tremblé ! Opposés à Sassuolo ce samedi lors de la 11e journée de Serie A, les hommes de Gian Piero Gasperini se sont largement imposés à domicile (3-0) et réalisent une excellente opération au classement. Troisièmes avant la rencontre, les Romains avaient l’occasion de revenir à une longueur de leur rival historique, la Lazio, leader du championnat. Et ils n’ont pas laissé passer leur chance. Dominateurs dès les premières minutes, les Giallorossi ont trouvé l’ouverture à la 27e minute grâce à Mario Hermoso. Après un une-deux avec Donyell Malen et un cafouillage dans la défense adverse, le défenseur espagnol a récupéré le ballon à l’entrée de la surface avant de déclencher une frappe puissante dans l’axe, trompant Arijanet Muric (1-0). Trois minutes plus tard, la Roma a fait le break avec un peu de réussite. Sur un centre-tir de Malen, Sebastian Walukiewicz a malencontreusement dévié le ballon dans ses propres filets (30e, CSC, 2-0). Un avantage confortable que les joueurs de Gasperini ont conservé jusqu’à la pause, en maîtrisant les débats et en monopolisant le ballon.

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Au retour des vestiaires, les Romains ont poursuivi leur domination et n’ont pas tardé à définitivement faire la différence. À la 57e minute, Rodrigo Mora a conclu une superbe action collective initiée sur le côté gauche. Après avoir combiné avec Malen dans un une-deux parfaitement exécuté, le jeune milieu offensif portugais a ajusté Muric d’une frappe croisée pour inscrire le troisième but de son équipe (3-0). Une victoire sans appel pour une Roma qui a totalement étouffé son adversaire, avec 27 tirs tentés sur l’ensemble de la rencontre et une seule frappe cadrée concédée. Titularisé pour la deuxième fois consécutive en raison de la blessure de Mile Svilar, le gardien colombien Devis Vásquez n’a pratiquement jamais été sollicité. Grâce à ce succès, l’AS Roma grimpe provisoirement à la deuxième place de Serie A et s’assure de passer la trêve internationale sur le podium. De son côté, Sassuolo recule au 17e rang, juste au-dessus de la zone rouge, et pourrait basculer parmi les relégables en cas de victoire de Monza face à l’Atalanta. Après la trêve, les Romains se déplaceront à Parme, tandis que Sassuolo accueillera le Genoa.