Coupe du Monde 2026 : Mbappé n’a jamais battu Lamine Yamal dans un match à élimination directe

Lamine Yamal est devenu, malgré son jeune âge, un véritable obstacle sur la route de Kylian Mbappé. Avant la demi-finale de la Coupe du Monde 2026 entre la France et l’Espagne mardi à Dallas, une statistique particulière accompagne les retrouvailles entre les deux hommes : lors de leurs 5 derniers affrontements à élimination directe disputés sur un match sec, que ce soit en club ou en sélection, l’attaquant français n’a jamais réussi à prendre le dessus sur le prodige espagnol.

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Mbappé reste notamment sur deux défaites en demi-finales face à Yamal, lors de l’Euro 2024 (1-2) puis en Ligue des nations 2025 (4-5). Le scénario est similaire au niveau des clubs, puisque le Real Madrid a été battu à trois reprises par le FC Barcelone porté par son jeune ailier, en Coupe du Roi 2025 puis lors des deux dernières Supercoupes d’Espagne. La seule exception remonte aux quarts de finale de Ligue des Champions 2023-2024, lorsque Mbappé, alors au PSG, avait éliminé le Barça de Yamal après une double confrontation renversante. Cette fois, le capitaine des Bleus tentera donc de briser cette série face à celui qui est devenu sa véritable bête noire.