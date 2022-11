JT Foot Mercato : les 5 effectifs les plus bankables de la Coupe du Monde

La suite après cette publicité

Un Mondial, des Milliards

Ce jeudi, le Corriere Dello Sport s'est amusé à faire un top 5 des effectifs les plus chers de la Coupe du Monde. En dernière position, on retrouve le Portugal avec une valeur estimée à 1 milliard et 154 M€. Juste devant eux, on retrouve leurs voisins de la péninsule ibérique. L'effectif de l'Espagne est considéré comme le 4e le plus cher du monde selon le quotidien italien qui reprend les chiffres du CIES. On est quand même sur une valeur estimée à 1 milliard et 201 M€ pour la Roja. Un peu plus haut, à la 3e place, on retrouve l'équipe de France. Malgré les nombreuses blessures, les champions du monde en titre sont bien présents avec un effectif évalué à 1 milliard 337 millions d'euros. Devant les Bleus, c'est le Brésil. Ils sont seconds pour une valeur estimée à 1 milliard 455 M€. Et pour finir, c'est l'Angleterre qui est devant. Les Three Lions sont considérés comme l'équipe la plus chère. La valeur totale de l'effectif serait de 1 milliard et 499 M€.

Un Red Devil à Miami

David Beckham rêve de faire venir une nouvelle star dans son club, l'Inter Miami. Après avoir dragué un certain Lionel Messi pour qu'il vienne finir sa carrière en Floride, le propriétaire du club de MLS penserait maintenant à signer une autre méga star. Il s'agit de Cristiano Ronaldo qui va certainement devoir se trouver un point de chute durant le prochain mercato d'hiver, qui plus est après ses récentes déclarations. Une opportunité que compte bien saisir David Beckham, si on en croit The Sun.

Nouveau témoignage chez les Pogba

Une nouvelle personne vient de sortir du silence pour parler de l'affaire Pogba, c'est la mère de Paul et Mathias : Yeo Moriba. Jusqu'ici elle avait gardé le silence, mais elle a finalement donné sa version des faits à l'occasion de la sortie de son autobiographie. « On m'a dit de la rajouter, au début je ne voulais pas, c'était difficile, et puis le livre était déjà fait. Mais cet épisode est arrivé... C'est très difficile d'en parler. » Selon elle, Mathias est tombé dans « un piège, il a été manipulé, braqué par des personnes qui étaient proches de nous. On s'est senti trahis. (…) Ce sont de gros, gros requins. »