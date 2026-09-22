PSG : Luis Campos est très clair sur la Ligue des Champions

Le directeur sportif du Paris Saint-Germain, Luis Campos, a souligné l’ambition du club parisien de continuer à remporter des titres européens, après les deux Ligues des Champions consécutives remportées par le club de la capitale. Invité du Portugal Football Summit Podcast, présenté par Pedro Pinto, le dirigeant portugais a raconté comment, dès la fin de la finale remportée à Budapest, il pensait déjà à la suite. « Ce sont des moments inoubliables pour tous ceux qui sont au club. Je me souviens d’une image de moi à la fin du match à Budapest, où j’étais déjà en train de faire passer le message et où je pensais qu’après le back to back, nous devions immédiatement penser au back to back to back. »

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Concernant la situation actuelle de l’effectif et la volonté de poursuivre cette dynamique, Luis Campos s’est également montré confiant quant à l’état d’esprit du groupe parisien, tout en saluant le travail de Luis Enrique, de plusieurs cadres et de Nasser Al-Khelaïfi. « J’espère et je sens que la faim est toujours là. Le désir de travailler ensemble et de privilégier le collectif est toujours bien présent au club, et c’est pourquoi je pense que, tout du moins, si nous ne gagnons pas, nous serons des candidats. Je continue à voir Luis Enrique réaliser une évolution incroyable. Je continue à voir João [Neves] et Vitinha plus forts. Je continue à voir Hakimi avec la même faim. Je continue à voir Marquinhos être notre grand capitaine. Je continue à voir Ousmane Dembélé bien présent et avec l’envie de gagner. Ce sont des moments inoubliables pour moi, pour tous les joueurs qui sont sur le terrain, pour Nasser Al-Khelaïfi, qui est un président extraordinaire. Il m’a fait confiance, il m’a laissé travailler. Je lui ai toujours fait part de toutes les étapes, et il m’a toujours donné son opinion. »