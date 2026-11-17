Ce n’est un secret pour personne : le Real Madrid a un des meilleurs centres de formation de la planète. La Fabrica est particulièrement productive, étant d’ailleurs le fournisseur numéro 1 de talent dans les top 5 championnats européens. S’il est vrai qu’ils n’ont pas toujours leur chance en équipe première, de nombreux joueurs issus de l’académie cartonnent un peu partout en Europe, à l’image de Nico Paz et de Jacobo Ramon à Côme, ou même Achraf Hakimi (PSG), Mario Gila (Milan) ou Chema Andrés (Brighton). Un centre de formation d’élite donc, et ces derniers mois, le club de la capitale espagnole a un peu changé sa manière de travailler.

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Traditionnellement, le système de repérage du Real Madrid était simple : le club, grâce à un réseau de scouts colossal dans la région de Madrid et dans toute l’Espagne, parvenait à mettre la main sur la plupart des talents régionaux et sur bon nombre de talents nationaux, qui rejoignaient donc le club assez tôt. Au début des années 2010, le club a aussi commencé à miser sur la post-formation, allant chercher des jeunes de l’autre côté du monde qu’il intégrait généralement au Real Madrid Castilla, son équipe B, à l’image de Fabinho, de Filipe Luis, de Casemiro ou de Fede Valverde, en plus du très médiatisé Martin Odegaard. Aujourd’hui, le Real Madrid a aussi commencé à recruter des joueurs plus confirmés et déjà formés pour son équipe B, ainsi que pour le Real Madrid C, refondé en 2023.

Le Real Madrid B commence à fonctionner comme une équipe pro

Le club vient par exemple de recruter le jeune ghanéen Latif Issman, milieu de terrain de 20 ans qui débarque de Logroñés, qui joue en D3, dans la même division que le Castilla. Il rejoindra Madrid en juin une fois la saison terminée. L’été dernier, le club était déjà allé chercher Sergio Martinez au Racing de Santander, alors que ce dernier avait déjà débuté en Liga et avait joué bon nombre de matchs en deuxième division, tout comme Oscar Naasei, défenseur ghanéen qui jouait déjà dans le monde pro et qui a quitté Granada pour rejoindre Valdebebas. De même pour Rachad Fettal, attaquant marocain d’Almeria. Vous l’aurez compris, il s’agit de joueurs certes jeunes, mais ayant déjà un petit bagage derrière eux, et qui viennent apporter de l’expérience dans un groupe composé de joueurs très peu expérimentés qui viennent pour beaucoup de sortir de l’adolescence.

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Il faut dire que le Real Madrid a aussi commencé à voir le Real Madrid Castilla comme une véritable équipe pro. Jusqu’ici, elle servait surtout à lancer les jeunes du centre de formation et leur offrir du temps de jeu à un niveau pro ou semi-pro, sans forcément avoir des ambitions sportives importantes. S’il est vrai que certaines générations dorées ont obtenu de gros résultats ayant même réussi à monter jusqu’à la D2 - ce fut le cas avec l’équipe de la génération Morata, Joselu, Nacho, Carvajal, Jesé - il n’y avait pas forcément de pression pour que l’équipe B du Real gagne. Les choses ont changé, avec plus d’exigence, la volonté de monter en D2, et ces joueurs qui ont déjà de l’expérience à un niveau supérieur sont donc plus que bienvenus.

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Tout le monde y gagne

Quel intérêt, autre que le sportif, pour le Real Madrid ? D’abord, forcément, l’objectif est de recruter des jeunes prometteurs avant qu’ils explosent vraiment, pour des montants qui ne dépassent pas les quelques millions d’euros. Ce sont des joueurs qui, rien qu’avec l’étiquette de joueurs appartenant au Real Madrid, peuvent gagner énormément en valeur, et le Real Madrid compte sur ce profil de joueur pour remplir les caisses, s’assurant notamment de conserver 50% des droits du joueur en vue d’une revente. L’été dernier, les Merengues ont ainsi récupéré plus de 200 millions d’euros liés à des ventes et des reventes des joueurs passés par La Fabrica. Il y a donc une véritable logique financière derrière, puisqu’il y a fort à parier que la plupart de ces joueurs ne seront pas intégrés à l’équipe première sur la durée.

Toujours en quête de nouveaux revenus, le Real Madrid a donc trouvé une nouvelle stratégie qui peut potentiellement rapporter sans trop de risque, et dont les résultats seront visibles - ou non - d’ici un ou deux ans. Pour les joueurs, signer en D3 même en ayant déjà joué à un échelon plus haut reste une option séduisante. En plus du rêve de pouvoir être promu avec les A un jour, leur visibilité sur le marché augmente énormément, et ils peuvent bénéficier du luxe, des nombreux préparateurs et des infrastructures de Valdebebas, leur permettant d’évoluer dans un environnement d’élite, meilleur que dans leur club d’origine. Les Merengues sont donc présents sur tous les fronts…