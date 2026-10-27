Manchester United : Ineos et Jim Ratcliffe commencent à énerver les Glazer

Le début de saison n’est clairement pas idéal du côté de Manchester United. Seulement seizièmes de Premier League avec 7 points en 8 matches, les Red Devils sont dans une crise sportive. Une situation loin d’être surprenante, tant la gestion du club anglais est régulièrement critiquée Outre-Manche. Propriétaires du club depuis 2005, les Glazer n’ont pas eu un contrôle très important sur l’évolution du club mancunien. Si cela ne s’est pas vu directement quand le coach Sir Alex Ferguson empilait les victoires en Premier League, la situation s’est étiolée après son départ en 2013. Depuis une irrégularité chronique, touche la formation anglaise dont les résultats et les saisons amènent de l’espoir avant de retomber après une énième déception. Depuis 13 ans, on compte une Ligue Europa en 2017, deux FA Cup en 2016 et 2014, deux League Cup en 2017 et 2023 et le Community Shield en 2016. Ce qui fait léger pour une institution comme Manchester United.

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Les Glazer, Avram et Joel sont ciblés de longue date par les supporters du club anglais qui exige de retrouver les sommets au plus vite. Les copropriétaires du club restent dans l’ombre, observant de loin l’évolution de leur équipe. Cela fait d’ailleurs depuis 2019 que Joel Glazer n’a pas été à Old Trafford, c’était lors d’un match contre le FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des Champions. Ce dernier était auparavant très impliqué et disposait d’une relation étroite avec Ed Woodward, le vice-président exécutif de l’époque. Il avait d’ailleurs poussé durant la pandémie de Covid-19 pour que tous les employés du club conservent l’intégralité de leur salaire. Mais depuis ils ont pris du retrait et cela s’est intensifié depuis février 2024.

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Les choix de Jim Ratcliffe et Ineos ne passent pas

Une date charnière pour la direction du club mancunien. Cherchant de longue date de nouveaux actionnaires, les Glazer ont permis à Jim Ratcliffe et à son groupe Ineos de prendre 28% des parts de Manchester United contre 1,5 milliard d’euros. Un actionnariat minoritaire accompagné du contrôle des opérations footballistiques de la formation anglaise. Et cela prend une tournure négative quand on voit la dynamique actuelle. «Les supporters chantaient tous à la gloire des Glazer, mais je ne suis pas sûr qu’ils se rendent compte à quel point Jim est mauvais. Il n’aurait pas pu orchestrer une situation pire. Il a été rétrogradé dans tous les services. C’est fondamentalement l’inverse de ce qu’il avait annoncé comme stratégie.» a d’ailleurs confié une source du club anglais à ESPN.

Le média américain s’interroge d’ailleurs sur le manque de réaction des Glazer qui restent les actionnaires majoritaires. En effet, la valeur du club est en chute constante. Il y a quasiment trois ans, Jim Ratcliffe avait payé un montant de 33 dollars par action du club. Vendredi à la Bourse de New York, l’action des Red Devils s’échangeait à 20,61 dollars. Un véritable camouflet d’autant que les choix d’Ineos ne sont pas payants en interne. De nombreux recrutements à des postes stratégiques ont été ratés et 500 suppressions d’emplois ont eu lieu. Des choix qui n’ont pas plu aux coprésidents Joel et Avram Glazer qu’ils considèrent comme éloignés de la décence et de leurs valeurs traditionnelles. À cela s’ajoute une baisse des budgets de transferts et de salaires. Pour le moment, les Glazer n’ont pas encore agi, mais nul doute que Jim Ratcliffe et Ineos risquent bien de devoir des comptes rapidement si la situation empire un peu plus.