Ballon d’Or : la petite phrase lâchée par Kylian Mbappé sur son sacre

Kylian Mbappé aurait-il vendu la mèche avant la cérémonie du Ballon d’Or 2026 ? Une vidéo diffusée par DAZN après la victoire du Real Madrid face au FC Barcelone (1-2) enflamme les réseaux sociaux en France. On y voit l’attaquant madrilène échanger avec l’humoriste Redouane Bougheraba, qui lui demande : « demain, tu l’as ? » Le Français répond par un hochement de tête, une réaction que certains internautes interprètent déjà comme une confirmation de son sacre. Auteur d’un doublé lors du Clasico, Mbappé se retrouve ainsi au cœur des spéculations à quelques heures de la remise du trophée.

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Mbappe sera bien ballon d’or 2026 ! En effet cette vidéo de DAZN montre totalement le joueur confirmé à un de ses amis Redouane Bougheraba qui lui dit : « Demain tu l’as ? », Mbappe lui hoche la tête pour lui confirmer que c’est bien lui. La suite après cette publicité Incroyable. 😍 https://t.co/BFaMIANbI4— La Twitchance (@LaTwitchance) October 26, 2026

Le suspense reste entier malgré les nombreux indices scrutés avant la soirée organisée à Londres. Le retour du Real Madrid à la cérémonie, après son boycott en 2024, et la présence annoncée de plusieurs favoris alimentent les discussions sans permettre de tirer de conclusion. Harry Kane peut s’appuyer sur ses statistiques avec le Bayern Munich, tandis que Lamine Yamal défend sa candidature grâce à ses performances avec le Barça et la sélection espagnole. Surtout, Pascal Ferré, ancien responsable du Ballon d’Or, a rappelé sur RMC que les candidats ne sont plus informés à l’avance du résultat : « depuis 2024, les lauréats ne sont plus prévenus de leur sort avant la cérémonie et sont tous logés à la même enseigne. Quand ils vont arriver dans la salle à Londres, il n’y en a pas un qui pourra lever les bras avant les autres parce qu’ils ne sont pas au courant. » De quoi inviter à la prudence en attendant le verdict final.