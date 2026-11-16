Menu Rechercher
Commenter 2
Ligue 1

L’OM communique sur la blessure d’Emerson

Par Aurélien Macedo
1 min.
Emerson face au Sporting CP @Maxppp

C’est une nouvelle surprenante qui est arrivée ce lundi. Par ses réseaux sociaux, Emerson Palmieri (32 ans), le latéral gauche de l’Olympique de Marseille a annoncé avoir été opéré du genou. Touché contre Toulouse le dimanche 1er novembre, il avait manqué les matches contre le Bayer Leverkusen (1-0) et le Racing Club de Lens (2-1). Marseille vient de communiquer et de confirmer l’information.

La suite après cette publicité
Olympique de Marseille
Communiqué médical

Plus d'infos 👉
Voir sur X

«L’Olympique de Marseille informe ce jour qu’Emerson Palmieri a subi une arthroscopie du genou gauche. L’intervention s’est déroulée avec succès. Emerson Palmieri sera de retour à la compétition d’ici quelques semaines. Le club souhaite un prompt rétablissement à son joueur et se tient à ses côtés durant toute sa convalescence», peut-on lire.

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Emerson

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Emerson Emerson
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier