L’OM communique sur la blessure d’Emerson

C’est une nouvelle surprenante qui est arrivée ce lundi. Par ses réseaux sociaux, Emerson Palmieri (32 ans), le latéral gauche de l’Olympique de Marseille a annoncé avoir été opéré du genou. Touché contre Toulouse le dimanche 1er novembre, il avait manqué les matches contre le Bayer Leverkusen (1-0) et le Racing Club de Lens (2-1). Marseille vient de communiquer et de confirmer l’information.

La suite après cette publicité

«L’Olympique de Marseille informe ce jour qu’Emerson Palmieri a subi une arthroscopie du genou gauche. L’intervention s’est déroulée avec succès. Emerson Palmieri sera de retour à la compétition d’ici quelques semaines. Le club souhaite un prompt rétablissement à son joueur et se tient à ses côtés durant toute sa convalescence», peut-on lire.