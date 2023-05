Marseille - Angers : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Fin de cette 35e journée de Ligue avec l’Olympique de Marseille qui accueille Angers au Vélodrome. L’OM occupe la 3e place du classement et doit absolument s’imposer pour conserver des espoirs de 2e place finale. Les Angevins sont eux assurés de jouer en Ligue 2 la saison prochaine, ils vont aborder cette rencontre sans pression et tenter de dérocher un succès de prestige. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Du côté des compositions, Igor Tudor opte pour un 3-4-3. On note notamment les titularisations de Mattéo Guendouzi et Dimitri Payet alors que Chancel Mbemba et Vitinha sont remplaçants. En face, Alexandre Dujeux met en place un 5-3-2. Un onze résolument défensif au sein duquel Sima et Niane auront pour tâche d’animer l’attaque.

Penalty pour l’OM !

Les compositions

Marseille : Lopez - Rongier, Balerdi, Kolasinac - Under, Veretout, Guendouzi, Clauss - Payet ©, Malinovskyi, Sanchez.

Angers : Bernardoni - Thioub, Valery, Blazic, Bamba, Kalumba - Abdelli, Bentaleb ©, Mendy - Sima, Niane.