Journal du Mercato : l'OL a des idées en pagaille, Rennes bouscule le marché des gardiens

En France

On débute ce Journal du Mercato par cette petite bombe lâchée par le Daily Telegraph. Le média anglais affirme ce dimanche que le Paris Saint-Germain aurait entamé des discussions avec Tottenham afin de faire venir, dans les prochaines semaines, Dele Alli. Avec l'arrivée de Gareth Bale, l'international anglais se voit montrer la sortie et le PSG pourrait donc être une solution. Affaire à suivre de très près.

On passe à notre premier focus du jour sur l'Olympique Lyonnais. Le club de Jean-Michel Aulas se concentre sur le dégraissage de son effectif depuis quelques semaines. La preuve encore hier avec le départ officiel de Bertrand Traoré du côté d'Aston Villa. Lyon va toucher 18,4 M€ dans cette opération. Les dossiers Memphis Depay et Houssem Aouar, eux, sont bloqués. Le Néerlandais ne peut rejoindre le Barça tant que le club blaugrana n'a pas fini de vendre. Alors que le Français ne voit aucune offre arriver sur les bureaux des dirigeants lyonnais. Ces derniers auraient aussi repoussé une offre de prêt de la part de Valence pour Joachim Andersen. Bref, beaucoup de dossiers encore pour l'OL. Mais depuis quelques jours, les Gones se penchent aussi sur de possibles arrivées. Le gardien d'Hambourg, Julian Pollersbeck, a d'ailleurs officiellement signé un contrat de 4 ans avec la formation rhodanienne. Pour la suite, l'OL se penche surtout sur Facundo Pellistri, de Penarol, et Lucas Paqueta, de l'AC Milan, sur le plan offensif. D'ailleurs, Jean Michel Aulas réfléchirait à un échange avec Memphis Depay entre Lyon et les Lombards. Mais c'est surtout le chantier de la défense qui agite les Rhodaniens depuis quelques jours. Juninho et la cellule de recrutement seraient notamment sous le charme de Mohamed Simakan, le défenseur central de Strasbourg. Si jamais les Lyonnais se lancent, il leur faudra dépenser pas moins de 15 M€ pour l'enrôler. L'OL regarde aussi du côté de Rennes avec un intérêt pour deux latéraux : Hamari Traoré et la révélation rennaise Brandon Soppy. Un échange d'un des deux joueurs avec Jeff Reine-Adélaïde serait envisagé car Rennes est à fond sur l'international Espoirs français.

Ce qui nous permet de passer à notre deuxième focus du jour sur le Stade Rennais justement. Le club breton qui continue de rêver à des renforts de poids, comme Jeff Reine-Adélaïde donc. Mais la formation de Julien Stephan espère aussi des espoirs à fort potentiel en défense centrale, comme Mohamed Simakan, encore lui, ou Wesley Fofana, de Saint-Étienne, qui a indiqué il y a quelques jours vouloir filer à Leicester ou encore le Blaugrana Jean-Clair Todibo. Le SRFC a, selon nos informations, fait une approche officielle auprès du club culé pour l'ancien du TFC. Mais le gros dossier pour Rennes ces prochains jours, c'est celui du gardien de but. En effet, Julien Stephan a confirmé qu'Édouard Mendy allait rejoindre Chelsea dans les prochains jours. Il faut donc lui trouver un remplaçant. Et trois noms se dégageraient actuellement : celui de Kevin Trapp, qui évolue à Francfort, Alfred Gomis, de Dijon, et Rui Silva, portier de Grenada, en Espagne.

À l'étranger

À l'Atlético, on cherche à se débarrasser de Diego Costa depuis le début de l'été. Mais pour le moment, l'attaquant espagnol n'aurait reçu aucune proposition et cela bloquerait le mercato des Colchoneros. En effet, ils aimeraient recruter un nouvel attaquant. Mais Costa est toujours là. Du côté de Séville, les dirigeants andalous auraient repoussé une première offre de Manchester City pour leur défenseur central, Jules Koundé. Selon nos informations, cette première offre refusée pour le Français est de 60M€. Cependant, nous sommes en mesure de vous révéler que l'ancien Bordelais a trouvé un accord avec la formation anglaise pour un contrat de cinq ans. Reste désormais à séduire le Séville FC, qui attend finalement 70M€.

Officiels :

L'AS Roma a prêté pour un an à Leicester son ailier Cengiz Under. Dans le même temps, les Romains ont publié un communiqué pour clarifier la situation concernant le possible transfert d'Arkadiusz Milik. Face aux blocages du dossier, des rumeurs sur l'état physique du Polonais ont commencé à circuler. La Roma a donc mis les choses au clair en indiquant qu'elle ne ferait jamais de commentaires sur la condition physique d'un joueur appartenant à un autre club. Enfin, coup double au Genoa avec les arrivées de Davide Zappacosta, latéral prêté une saison par Chelsea, et de Marko Pjaca, prêté lui aussi pour la saison par la Juventus.