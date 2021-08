Le groupe de l'OM contre Nice

Accroché en fin de rencontre lors de la dernière journée contre Bordeaux (2-2), l'Olympique de Marseille poursuit son début de saison par un déplacement sur la pelouse de Nice, samedi. Pour cette rencontre, les Phocéens doivent se passer de Milik, Pau Lopez, Caleta-Car, Radonjic et de Balerdi, qui a écopé d'un carton rouge contre Bordeaux.

On retrouve ainsi les recrues Peres, Saliba, Gerson, Guendouzi, de la Fuente et Ünder. Avec Payet comme chef d'orchestre et les jeunes éléments Nadir, Sciortino et Targhalline, l'OM s'avance avec un groupe solide de 19 éléments.