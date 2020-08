PSG - Bayern : Marco Verratti juge le champion d'Allemagne

Dimanche soir, le Paris Saint-Germain a rendez-vous avec le Bayern Munich en finale de la Ligue des Champions 2019-2020, à Lisbonne. Il ne reste donc plus qu'un seul match aux Parisiens avant de peut-être soulever cette coupe aux grandes oreilles, ce qui serait une première dans l'histoire du club qui a récemment fêté ses 50 ans. Blessé au mollet, Marco Verratti espère disputer cette rencontre si importante, lui qui a fait son retour contre le RB Leipzig mardi soir en demi-finale (3-0). Et quelques heures avant le choc, le milieu de terrain italien a analysé son futur adversaire dans un entretien accordé aux médias du club parisien.

«On a regardé le match tous ensemble. C’est une équipe très forte, défense, milieu, attaque, très physique, avec des joueurs de qualité. Le Bayern mérite d'être là, ils ont fait un grand parcours. C’est une équipe qui a l’habitude de jouer ce type de match, qui sait s’adapter à son adversaire. Ils ont toujours réussi à être supérieurs à leur adversaire. C’est pour ça que je pense que c’est une finale qui va opposer deux équipes qui ont mérité d’être là. Ce sera un grand match dimanche, c'est une finale de Ligue des champions et c'est normal que ce soit contre une grande équipe comme le Bayern, une équipe solide qui a déjà remporté plusieurs fois le trophée et connait la finale. On est contents d’affronter cette équipe», a expliqué l'ancien joueur de Pescara.