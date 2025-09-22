Menu Rechercher
Commenter 11

Ballon d’Or 2025 : Achraf Hakimi a battu un joli record

Par Valentin Feuillette
1 min.
Achraf Hakimi sous les couleurs du PSG. @Maxppp

Achraf Hakimi, classé 6ème au Ballon d’Or 2025, entre dans l’histoire en devenant le défenseur africain le mieux classé de tous les temps pour ce prestigieux trophée. Le latéral marocain du PSG, déjà reconnu pour sa vitesse et sa polyvalence, a ainsi franchi une étape majeure dans sa carrière, soulignant la montée en puissance des joueurs africains au plus haut niveau du football mondial.

La suite après cette publicité

Ce classement exceptionnel met en lumière non seulement les performances individuelles d’Hakimi cette saison, mais aussi son rôle clé dans le succès collectif du PSG. Il s’agit d’une reconnaissance historique qui inspire de nombreux jeunes talents africains, prouvant que la réussite au plus haut niveau n’est pas limitée aux attaquants ou aux joueurs européens.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (11)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

PSG
Achraf Hakimi
Ousmane Dembélé

En savoir plus sur

PSG Logo Paris Saint-Germain
Achraf Hakimi Achraf Hakimi
Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier