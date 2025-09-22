Ballon d’Or 2025 : Achraf Hakimi a battu un joli record

Achraf Hakimi, classé 6ème au Ballon d’Or 2025, entre dans l’histoire en devenant le défenseur africain le mieux classé de tous les temps pour ce prestigieux trophée. Le latéral marocain du PSG, déjà reconnu pour sa vitesse et sa polyvalence, a ainsi franchi une étape majeure dans sa carrière, soulignant la montée en puissance des joueurs africains au plus haut niveau du football mondial.

Ce classement exceptionnel met en lumière non seulement les performances individuelles d’Hakimi cette saison, mais aussi son rôle clé dans le succès collectif du PSG. Il s’agit d’une reconnaissance historique qui inspire de nombreux jeunes talents africains, prouvant que la réussite au plus haut niveau n’est pas limitée aux attaquants ou aux joueurs européens.