Ligue des Champions : l’équipe type de la 3e journée

La troisième journée de la phase de groupe de Ligue des Champions s’est terminée hier soir. Et une fois encore, les amateurs de foot se sont régalés, avec plusieurs affiches très intéressantes, comme la victoire 4-2 du Paris Saint-Germain face au FC Barcelone, ou ce choc entre le Bayern Munich et Arsenal qui s’est conclu sur un score de parité (2-2). Une fois encore, les stars de la planète foot ont répondu présent et, forcément, notre équipe type de la journée a fière allure. On commence par Joan Garcia dans les cages. Certes, le FC Barcelone a encaissé 4 buts, mais sans son gardien, l’addition aurait pu être bien plus salée pour les Catalans. Le gardien espagnol a sorti multitudes d’interventions qui ont permis à son équipe de ne jamais vraiment être larguée par le PSG au tableau d’affichage et de toujours avoir eu des chances de revenir dans le match.

La suite après cette publicité

Côté droit de la défense, un autre Barcelonais : Xavi Espart. Pour son premier gros match européen, le latéral formé à La Masia a été énorme, lui qui avait en plus l’habitude de jouer à gauche cette saison, bien qu’il reste un joueur de flanc droit de métier. Il a été impérial face à Kvara et s’est même offert le luxe de marquer un but. Sur le côté gauche, place à Lucas Hernandez, qui a muselé Lamine Yamal, et a lui aussi fait trembler les filets. Beaucoup de supporters du PSG avaient un peu peur de sa présence dans le onze, et il a fait mentir tout le monde avec une prestation XXL contre les Barcelonais. Dans l’axe, on retrouve son coéquipier Willian Pacho, très bon face à Raphinha notamment lors du choc remporté par le leader de cette Ligue des Champions, ainsi que Dayot Upamecano, auteur de plusieurs interventions décisives lors du choc entre le Bayern et Arsenal, remportant des duels à foison face aux Gunners.

Du beau monde

Au milieu de terrain, place à Scott McTominay. Le milieu de terrain écossais, au profil plutôt défensif habituellement, s’est mué en buteur face à Bodo/Glimt, avec un doublé et une prestation monstrueuse dans un entrejeu qu’il a totalement dominé. Un peu devant lui sur le terrain, place à un grand habitué de ces équipes types : Vitinha. Face à celui qui est peut-être le meilleur milieu de terrain d’Europe derrière celui du PSG, le Portugais a encore fait la loi, étant toujours aussi important dans la construction du jeu parisien. Pour compléter ce joli milieu européen, on retrouve Nico Paz, qui s’est promené lors de la grosse victoire de Côme face à Manchester United. Deux buts, une passe décisive, et une sensation de supériorité et de facilité extraordinaire, confirmant qu’il n’est plus qu’un espoir talentueux mais déjà un des meilleurs joueurs du Vieux Continent.

La suite après cette publicité

En attaque, on retrouve aussi des noms qui reviennent très souvent dans nos équipes types. Kylian Mbappé, auteur d’un but ainsi que d’une passe décisive face au RB Leipzig mercredi, est donc bien présent. Une fois encore, l’attaquant bondynois a brillé en Europe. De quoi se mettre en confiance avant un Clasico où il se sait déjà très attendu. En pointe, notre rédaction mise sur l’inévitable Harry Kane, auteur d’un but et d’une passe décisive face à Arsenal. L’ancien de Tottenham a encore prouvé qu’il est peut-être le meilleur 9 de la planète. Enfin, un compatriote pour compléter le trio offensif : Phil Foden. Pas forcément très en jambes dernièrement, le joueur des Three Lions a cartonné contre l’AEK Athènes. Un triplé et une passe décisive, rien que ça.