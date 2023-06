Mercato : le cas Karim Benzema secoue le vestiaire du Real Madrid

La suite après cette publicité

Karim Benzema a la main. En fin de contrat le 30 juin prochain, le Français n’a toujours pas étendu son bail au Real Madrid. Si tout semblait ficelé il y a quelques mois, la donne a changé. En effet, l’attaquant de 35 ans a reçu une offre XXL de la part d’Al-Ittihad en Arabie saoudite. AS a évoqué un contrat de deux ans avec un salaire de 400 M€ (200 M€ par an). Les autres médias ibériques, eux, parlaient plutôt d’un salaire de 100 M€ par saison, soit 200 M€ sur deux ans.

De quoi le faire réfléchir, lui qui serait exempté d’impôts tout en devenant aussi ambassadeur du Mondial 2030. Le Nueve s’est d’ailleurs entretenu avec Florentino Pérez. Defensa Central a expliqué que le président madrilène ne s’opposerait pas à son départ si c’est son souhait. Il tient le Français en haute estime. Hier, l’agent de KB9 a rencontré la direction madrilène pour faire un point sur ce dossier.

À lire

Le Real Madrid prépare le départ de Karim Benzema

Le vestiaire du Real Madrid n’a pas encore été informé de son choix

Plusieurs médias ibériques expliquent qu’il n’a pas encore tranché et qu’il annoncera sa décision finale d’ici vendredi. Mais selon nos informations exclusives, la Casa Blanca a été mise au courant de la décision de Benzema, qui veut donc s’en aller. Il a mis au courant Carlo Ancelotti. Et qu’en est-il du vestiaire merengue ? Selon Defensa Central, ses coéquipiers attendent de connaître sa décision et sont forcément un peu surpris.

La suite après cette publicité

D’après nos informations, Karim Benzema n’a pas encore fait, à l’heure actuelle, d’annonce à ses coéquipiers. Une source au sein de l’équipe nous a d’ailleurs avoué que vu les chiffres sortis, il s’agit du contrat d’une vie et qu’il serait très difficile de le refuser. Une autre source proche, elle, nous explique que les joueurs sont assez choqués et pensent qu’il va s’en aller. Karim Benzema, qui vit peut-être ses derniers jours au Real Madrid, maintient le suspense. Au sein du vestiaire madrilène, on attend de connaître sa décision, qu’on respectera quoiqu’il arrive.