OL : Paulo Fonseca tape du poing sur la table pour Ruben Kluivert

Le bon début de saison de l’OL semble déjà loin. Les deux dernières sorties se sont soldées par deux défaites contre Toulouse (2-1) à domicile et face à Nice (3-2), à l’Allianz Riviera. La prestation de Ruben Kluivert contre les Aiglons n’est pas passée inaperçue. Avec l’enchaînement des matchs, le Néerlandais avait pris la place de Niakhaté pour le faire souffler. Paulo Fonseca a sans doute dû regretter son choix face à la prestation du défenseur de 24 ans. Notre rédaction lui a attribué la terrible note de 2,5, plombant son équipe.

La suite après cette publicité

Nous vous faisions part de son «placement catastrophique» sur le penalty finalement refusé pour hors-jeu, d’un «marquage défaillant devant Diop» sur le second but niçois et de ne pas «être exempt de tout reproche» sur la dernière réalisation signée Boudaoui. Arrivé sur la pointe des pieds en provenance de Casa Pia (Portugal) et sans grandes attentes, le petit frère de Justin Kluivert devait jouer un rôle de doublure capable de répondre présent quand on fait appel à lui. La réalité sportive l’a vite rattrapé.

La suite après cette publicité

«Il doit améliorer l’agressivité»

«Je pense que tout le monde a parlé de Ruben. C’est vrai qu’il n’était pas bien, mais il a fait d’autres matchs, et peut-être des matchs plus difficiles, où il a joué très bien», le défend aujourd’hui en conférence de presse Paulo Fonseca à la veille de recevoir le FC Bâle en Ligue Europa (18h45), conscient tout de même des manques de son défenseur. «J’ai parlé avec Ruben. Il a toutes les conditions pour être un bon défenseur central. Il est rapide, il a de bonnes décisions, il anticipe les situations. Mais, il doit améliorer l’agressivité défensive sur les duels. Il doit améliorer l’agressivité».

Son entrée ratée à Rennes avait déjà permis de soulever quelques doutes, qui se sont confirmés lors des derniers matchs. L’entraîneur de l’OL le sait mais il n’a pas d’autres choix que de lui maintenir sa confiance avec la Ligue Europa et le besoin de reposer ses cadres défensifs. «Je ne suis pas fou, poursuit le technicien un peu remonté. Tous les entraîneurs des équipes qui jouent trois fois par semaine ne sont pas fous. C’est une nécessité de faire tourner. Quand nous avons Tagliafico un peu malade, Tessmann et Niakhaté qui arrivent vendredi… Nico était malade et ne s’était pas entraîné, c’est normal de faire tourner.»

La suite après cette publicité

Les départs de Niakhaté et Mata à la CAN approchent…

L’expérimentation aura à nouveau lieu prévient le coach lyonnais, puisque la CAN arrive vite à la fin de l’année et forcera Niakaté et Mata à partir de leur club quelques semaines. «Je pense que c’est difficile de faire jouer des joueurs qui reviennent de sélection un jour avant le match en championnat. Mais c’est pareil pour tous les entraîneurs, ils auraient fait le même choix. Il faut prendre en compte le futur et ce qui est le mieux pour le joueur et l’équipe. En décembre et janvier, nous n’aurons pas Niakhaté et Mata (qui disputeront la CAN), nous devons préparer cette situation et les joueurs qui joueront à leurs places durant cette période». Espérons pour les Gones que d’ici là, Ruben Kluivert se sera remis la tête à l’endroit.