La France dépasse pour la première fois les 1000 joueurs expatriés

La France s’exporte toujours aussi bien. Dans sa lettre hebdomadaire, le CIES révèle que pour la première fois, la barre des 1000 joueurs tricolores évoluant en dehors de nos frontières a été dépassée. Avec 1033 Français jouant à l’étranger, notre pays se place une nouvelle fois 2e des meilleurs exportateurs au monde, derrière le Brésil (1 289 joueurs) et devant l’Argentine (905), qui complète le podium. Ces trois nations représentent à elles seules 22,4% des expatriés à travers le globe.

Il est intéressant de constater que ce classement évolue en fonction de la classe d’âge. La France est par exemple leader mondial chez les moins de 23 ans (202 espoirs contre 171 pour le Brésil), là où les Auriverdes dominent largement la tranche d’âge 27-30 ans (396 Brésiliens pour 282 français), tandis que les Argentine récupèrent la première place du côté des plus de 30 ans (317, devant le Brésil 308 et la France 213). Enfin, l’Observateur du football analyse d’autres données évoquées dans son rapport. Ce sport se mondialise toujours plus. Depuis 2017, le nombre de joueurs étrangers par équipe a progressé de 20 %. À travers les 135 championnats étudiés, 25% joueurs dans le monde évoluent ailleurs que dans leur propre pays.

