Bayern : deux bonnes nouvelles pour Kompany après la défaite contre Lille
Après le naufrage en Ligue des Champions face au LOSC (2-1), le Bayern Munich entrevoit enfin une éclaircie au cœur d’une infirmerie saturée. Selon les informations de Sky Sport, Serge Gnabry et Alphonso Davies ont effectué leur retour à l’entraînement collectif ce vendredi, à la veille du déplacement sur la pelouse de Hambourg en Bundesliga, ce samedi à 15h30. L’international allemand se remettait d’une lésion musculaire tandis que le latéral canadien se soignait d’une déchirure à l’ischio-jambier gauche, offrant à Vincent Kompany l’espoir de récupérer prochainement deux renforts de poids.
Ces deux bonnes nouvelles ne suffisent toutefois pas à masquer l’ampleur de la crise sanitaire qui frappe l’effectif bavarois, toujours privé de cadres majeurs pour ce voyage à Hambourg. En effet, Harry Kane, Michael Olise, Jamal Musiala, Ismael Saibari ainsi que Manuel Neuer manquent encore à l’appel, ce qui pousse l’entraîneur belge à s’appuyer davantage sur les jeunes talents du centre de formation pour combler les brèches en attendant le retour officiel à la compétition de Gnabry et Davies.
En savoir plus sur
Des U17 d’Annecy à la Ligue des Champions avec le Bayern… le parcours fou du Français Noah Codjo-Evora
Nos dernières vidéos
Les plus lus
OM-Levski Sofia : « ils frappaient tout ce qu’ils voyaient », les témoignages glaçants de supporters marseillais
Les secrets de la nouvelle arme fatale du PSG, Maresca prend la parole sur l’attitude d’Erling Haaland
Explorer