Après le naufrage en Ligue des Champions face au LOSC (2-1), le Bayern Munich entrevoit enfin une éclaircie au cœur d’une infirmerie saturée. Selon les informations de Sky Sport, Serge Gnabry et Alphonso Davies ont effectué leur retour à l’entraînement collectif ce vendredi, à la veille du déplacement sur la pelouse de Hambourg en Bundesliga, ce samedi à 15h30. L’international allemand se remettait d’une lésion musculaire tandis que le latéral canadien se soignait d’une déchirure à l’ischio-jambier gauche, offrant à Vincent Kompany l’espoir de récupérer prochainement deux renforts de poids.

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Ces deux bonnes nouvelles ne suffisent toutefois pas à masquer l’ampleur de la crise sanitaire qui frappe l’effectif bavarois, toujours privé de cadres majeurs pour ce voyage à Hambourg. En effet, Harry Kane, Michael Olise, Jamal Musiala, Ismael Saibari ainsi que Manuel Neuer manquent encore à l’appel, ce qui pousse l’entraîneur belge à s’appuyer davantage sur les jeunes talents du centre de formation pour combler les brèches en attendant le retour officiel à la compétition de Gnabry et Davies.