Croatie - Ghana : les compositions officielles

Ce samedi, la Croatie défie le Ghana pour le compte de la 3ème journée du groupe L (à suivre en direct sur Foot Mercato. Pour ce match prévu sur la pelouse du Lincoln Financial Field de Philadelphie (coup d’envoi prévu à 23h), c’est l’arbitre canadien Drew Fischer qui est au sifflet.

La suite après cette publicité

La sélection de Zlatko Dalić débute avec un schéma en 3-5-2. Dans les buts, Livakovic est là avec une défense à trois devant lui formée par Stanišić, Šutalo, et Pongračić. Un cran plus haut on retrouve Modric et Kovačic dans le double pivot ainsi que Sučić, Vlašić et Baturina qui soutiennent les attaquants de pointe, Budimir et Perisic.

Le Ghana, de son côté, évoluera dans un schéma en 4-4-2 avec une petite rotation effectuée par Carlos Queiroz. On retrouve notamment les têtes d’affiche des Black Stars, à savoir Thomas Partey (au milieu), Antoine Semenyo (sur l’aile gauche), et Jordan Ayew (en pointe). Iñaki Williams débute sur le banc des remplaçants.

La suite après cette publicité

Les compositions officielles :

Croatie : Livaković – Stanišić, Šutalo, Pongračić, Perišić – Modrić, Kovačić – P. Sučić, Vlašić, Baturina – Budimir.

Ghana : Asare - Adjetey, Mensah, Luckassen, Senaya - Partey, Sibo, Semenyo, Owusu - Ayew, Sulemana.

La suite après cette publicité

Dimanche 28 juin

Colombie - Portugal (1h30) sur beIN Sport 1 et M6

RD Congo - Ouzbékistan (1h30) sur beIN Sport 2

Jordanie - Argentine (4h) sur beIN Sport 2

Algérie - Autriche (4h) sur beIN Sport 1

Afrique du Sud - Canada (21h) sur beIN Sport 1 et M6

La suite après cette publicité

Lundi 29 juin