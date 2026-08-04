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Premier League

Newcastle a trouvé le remplaçant de Bruno Guimarães

Par Allan Brevi
1 min.
Felix Nmecha @Maxppp

Alors que le départ de Bruno Guimarães vers Arsenal se rapproche, Newcastle prépare déjà la suite pour l’exercice 2026-2027. Selon L’Équipe, les Magpies ont identifié son possible successeur au milieu de terrain avec Felix Nmecha, actuellement sous contrat avec le Borussia Dortmund jusqu’en 2030. Les discussions ont été accélérées par l’avancée du transfert de Guimarães, annoncé autour de 90 millions d’euros hors bonus.

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À 25 ans, l’international allemand (12 sélections), également détenteur d’un passeport anglais, correspond au profil recherché par Newcastle pour renforcer son entrejeu. Mais le dossier s’annonce disputé puisque Manchester United et Manchester City suivent aussi de près la situation du joueur de Dortmund. Affaire à suivre…

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