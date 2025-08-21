Bournemouth veut relancer Axel Disasi après le départ d’Illia Zabarnyi

Sous contrat jusqu’en juin 2029 avec Chelsea, Axel Disasi reste largement convoité durant ce mercato estival. Ces derniers jours, nous vous révélions à ce titre, que Newcastle et Al-Ahli étaient intéressés à l’idée de recruter le Français. Mais ce n’est pas tout. Selon les dernières informations de Sky Sports, Bournemouth suivrait aussi de près le défenseur central des Blues.

Indésirable à Chelsea et n’entrant pas dans les plans d’Enzo Maresca, le joueur de 27 ans - à qui il reste tout de même quatre ans de contrat avec les Blues - est à la recherche d’un nouveau challenge en Premier League, après avoir passé les six derniers mois en prêt à Aston Villa pour 10 apparitions. Reste désormais à savoir si les Cherries passeront la vitesse supérieure.