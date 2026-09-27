Roberto Carlos a perdu 160 millions d’euros

Ancienne gloire du football brésilien, le latéral gauche Roberto Carlos a eu une carrière folle. L’ancien joueur de 53 ans aura brillé à l’Inter Milan et au Real Madrid mais aussi avec la sélection brésilienne où il aura remporté la Coupe du Monde 2002. Retraité depuis plus de dix ans, il a confié avoir perdu environ 160 millions d’euros après sa carrière lors d’un événement au Portugal.

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«J’ai eu de graves problèmes, certaines personnes ont vidé mon compte bancaire. À cause de problèmes avec mon ancien agent et de soucis familiaux, j’ai perdu 99 % de tout ce que j’avais gagné grâce au football. Un jour, je me suis endormi, et le lendemain matin, on m’a montré une pile de documents dont j’ignorais même l’existence. À ce moment-là, j’ai compris que j’avais perdu tout le travail de ma vie», a-t-il confié.