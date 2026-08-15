AC Milan : Mike Maignan sort enfin du silence

Alors que Mike Maignan s’est retrouvé au cœur des critiques ces dernières semaines, notamment après son absence aux obsèques de Franco Baresi et sa demande de congés supplémentaires, le gardien français a choisi de faire son retour à Milanello un jour plus tôt que prévu. Initialement attendu le 16 août, le capitaine de l’AC Milan doit finalement retrouver le centre d’entraînement ce samedi, alors que les supporters attendent toujours des explications sur cette période mouvementée. Le Français a également fait son retour sur Instagram, après avoir supprimé l’ensemble de ses publications liées au club à la fin du mois de juillet.

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Pour accompagner son post, Maignan a publié une série de photos de ses vacances, entre paysages paradisiaques, jet-ski, baignades avec des requins, mais aussi des séances de boxe et de MMA. Surtout, le gardien a partagé « l’histoire de Nasreddin et de son âne », dont la morale invite à suivre son propre chemin malgré les critiques extérieures : « peu importe ce que vous faites dans la vie, les gens auront toujours quelque chose à critiquer ». Il poursuit avec un message plus personnel : « faites ce que vous pensez être juste et continuez votre chemin. Vous ne pouvez pas contrôler les paroles des autres, mais vous pouvez contrôler vos propres choix. » Des mots forcément scrutés à Milan.