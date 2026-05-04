Santos va perdre une pépite brésilienne à cause de Neymar

Le climat s’est brusquement tendu au sein de Santos après une altercation survenue lors d’un entraînement dominical au centre Rei Pelé. Selon plusieurs témoignages relayés par le média brésilien de la Globo, Neymar aurait mal réagi après avoir été éliminé sur un dribble par le jeune Robinho Jr, âgé de 18 ans. L’intensité de la séance aurait rapidement laissé place à un échange verbal tendu, avant qu’un geste jugé déplacé ne vienne aggraver la situation. Des témoins évoquent une réaction impulsive de la star brésilienne, qui aurait fait trébucher son coéquipier puis lui aurait porté une gifle, déclenchant une onde de choc immédiate en interne. Malgré des excuses formulées peu après dans le vestiaire, l’incident n’a pas été totalement étouffé et continue de produire ses effets au sein du club.

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Les nouveaux éléments révélés ce lundi par la Globo donnent une dimension nettement plus sérieuse à l’affaire. Les représentants de Robinho Jr. ont adressé une notification extrajudiciaire à la direction de Santos, accusant formellement Neymar d’insultes, d’un acte physique visant à le faire tomber et d’une gifle qualifiée de violente. Dans ce document, ils dénoncent également un environnement jugé insuffisamment sécurisé pour le jeune joueur, évoquant un manquement du club à ses obligations. La démarche ne se limite pas à une simple protestation puisque le clan du joueur exige des mesures concrètes sous 48 heures, incluant l’ouverture d’une enquête interne approfondie, la transmission des images de l’entraînement et une prise de position officielle de la direction. Cette offensive juridique marque une rupture nette avec la version initiale d’un incident réglé en interne.

Robinho veut quitter Santos

La situation prend une tournure encore plus délicate avec la menace explicite d’une rupture de contrat. Les représentants du jeune attaquant souhaitent organiser une réunion avec les dirigeants afin d’envisager une séparation anticipée, évoquant une perte de confiance contractuelle. Ils préviennent que l’absence de réponse satisfaisante pourrait conduire à des actions judiciaires, accompagnées de demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel. En coulisses, cette escalade crée un véritable malaise, d’autant que Robinho Jr. est considéré comme l’un des profils les plus prometteurs du centre de formation. Le club, qui comptait sur son émergence progressive, se retrouve désormais confronté à la possibilité de voir partir une pépite avant même son explosion au plus haut niveau.

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Face à cette crise, Santos a tenté de reprendre la main en annonçant l’ouverture d’une enquête interne confiée à son service juridique. Officiellement, le club cherche à établir les faits avec précision et à apaiser les tensions, mais la gestion du dossier s’annonce délicate en raison du statut de Neymar, figure centrale du projet sportif et médiatique. L’équilibre entre protection d’un jeune talent et gestion d’une superstar expérimentée constitue un défi majeur pour la direction. En parallèle, les deux joueurs ont été intégrés au groupe pour le déplacement continental à venir, signe que le club souhaite éviter une rupture immédiate. Reste que l’affaire a déjà fragilisé l’image du vestiaire et pourrait laisser des traces durables, surtout si le départ de Robinho Jr. venait à se confirmer dans les prochaines semaines.