L2 : Saint-Étienne s’impose contre Dunkerque et revient à un point de Troyes

Après le match nul du Mans à Boulogne (0-0), l’AS Saint-Étienne s’est imposé face à Dunkerque (2-1) pour le compte de la 30e journée de Ligue 2, ce samedi soir. Au Stade Geoffroy-Guichard, les Stéphanois ont pu compter sur une nouvelle réalisation de Lucas Stassin (22e) et sur un but de Zuriko Davitashvili (65e) pour reprendre trois points d’avance sur les Manceaux dans la course à la deuxième place.

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Thomas Robinet (26e) avait égalisé pour les Dunkerquois sur penalty, mais cela n’a pas suffi pour les Nordistes, dixièmes du classement. En face, les Stéphanois de Philippe Montanier reviennent provisoirement à une unité du leader, Troyes, qui ira à Rodez lundi pour clôturer cette journée.