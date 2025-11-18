La liste des 39 qualifiés pour la Coupe du Monde 2026

Après cette ultime journée de qualifications dans la zone Europe, on connaît 39 des 48 pays présents l’été prochain au Canada, aux États-Unis et au Mexique pour disputer la prochaine Coupe du Monde (11 juin - 19 juillet).

La suite après cette publicité

Ce soir, l’Écosse, l’Autriche, l’Espagne, la Belgique et la Suisse ont tous validé leur ticket pour le prochain Mondial. Il n’y a plus que 4 places à prendre dans la zone Europe, ça passera par des barrages que disputeront les 16 derniers prétendants au printemps prochain.

La liste des qualifiés pour la Coupe du Monde 2026

Pays organisateurs : Canada, États-Unis, Mexique

Afrique : Maroc, Tunisie, Égypte, Algérie, Ghana, Cap-Vert, Afrique du Sud, Côte d’Ivoire, Sénégal

Amérique du Sud : Argentine, Brésil, Uruguay, Équateur, Colombie, Paraguay

La suite après cette publicité

Asie : Japon, Iran, Ouzbékistan, Jordanie, Corée du Sud, Australie, Qatar, Arabie saoudite

Europe : France, Croatie, Angleterre, Norvège, Espagne, Portugal, Écosse, Belgique, Allemagne, Pays-Bas, Suisse, Autriche

La suite après cette publicité

Océanie : Nouvelle-Zélande