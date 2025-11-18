La liste des 39 qualifiés pour la Coupe du Monde 2026
Après cette ultime journée de qualifications dans la zone Europe, on connaît 39 des 48 pays présents l’été prochain au Canada, aux États-Unis et au Mexique pour disputer la prochaine Coupe du Monde (11 juin - 19 juillet).
Ce soir, l’Écosse, l’Autriche, l’Espagne, la Belgique et la Suisse ont tous validé leur ticket pour le prochain Mondial. Il n’y a plus que 4 places à prendre dans la zone Europe, ça passera par des barrages que disputeront les 16 derniers prétendants au printemps prochain.
La liste des qualifiés pour la Coupe du Monde 2026
Pays organisateurs : Canada, États-Unis, Mexique
Afrique : Maroc, Tunisie, Égypte, Algérie, Ghana, Cap-Vert, Afrique du Sud, Côte d’Ivoire, Sénégal
Amérique du Sud : Argentine, Brésil, Uruguay, Équateur, Colombie, Paraguay
Asie : Japon, Iran, Ouzbékistan, Jordanie, Corée du Sud, Australie, Qatar, Arabie saoudite
Europe : France, Croatie, Angleterre, Norvège, Espagne, Portugal, Écosse, Belgique, Allemagne, Pays-Bas, Suisse, Autriche
Océanie : Nouvelle-Zélande
