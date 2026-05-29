Real Madrid : José Mourinho a signé son contrat

Hier soir, Florentino Pérez a fait un point sur le futur coach du Real Madrid. « J’y réfléchis (concernant le futur coach, ndlr). Ai-je un nom en tête ? Deux. Mourinho ? C’est un bon entraîneur, c’est clair. Je ne vais pas l’annoncer car je ne lui ai pas encore parlé. » Le boss de la Casa Blanca a surpris tout le monde en annonçant qu’il avait 2 cibles en tête. Pourtant, divers médias annoncent que c’est José Mourinho qui va prendre place sur le banc merengue l’an prochain. Une information que confirme The Athletic.

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Ce vendredi, le média britannique explique que José Mourinho a déjà signé son contrat pour devenir le prochain entraîneur du Real Madrid dans le cas où Pérez est réélu président. Le Portugais a paraphé la semaine dernière un contrat jusqu’en 2029. Il s’apprête donc à faire son grand retour à Madrid. A Bola a indiqué hier que le Real Madrid allait payer les 15 M€ demandés par Benfica puisque le contrat de Mou devait être signé après l’expiration de sa clause, grâce à laquelle il pouvait partir pour 7 M€. Celle-ci prenait fin ce vendredi. Si Mourinho a bien signé avant, cela veut dire que le délai était bon. Mais le média portugais a précisé hier que Florentino Pérez, pour arrondir les angles avec Benfica, avait accepté de payer la somme finale demandée.