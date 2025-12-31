L’oublié Mauro Icardi a plein d’offres sur la table !

Ces dernières années, Mauro Icardi a plus fait parler de lui pour des raisons extra-sportives que pour ses prestations sur le terrain. S’il avait connu une saison 2023/2024 particulièrement réussie à Galatasaray, avec 25 buts et 9 passes en championnat, il s’est ensuite gravement blessé et ses affaires de cœur ont fait la une des médias argentins. Entre polémiques liées à son divorce avec la sulfureuse Wanda Nara et sa relation très médiatisée avec la célébrité Eugenia La China Suarez, il s’est tout de même un peu relancé cette saison, mais n’a plus le même rôle ni la même importance que lors de son premier exercice en terres stambouliotes.

Son contrat expire en 2026, et comme l’indiquent divers médias argentins comme El Grafico, Galatasaray est prêt à lui offrir un nouveau contrat de deux ans. Mais à une condition, et pas des moindres : Icardi devrait considérablement baisser son salaire pour rester. Les dirigeants du géant turc imposent même une baisse de salaire de 50% à leur attaquant, qui réfléchit donc logiquement à un départ.

L’Espagne dans le viseur ?

Du haut de ses 32 ans, l’attaquant argentin ne manque pas d’options. D’abord, un retour au pays est amplement évoqué par la presse du pays sudaméricain, avec River Plate qui se positionne comme principal candidat. Plus tôt, une rumeur évoquant un retour à Rosario, sa ville d’origine, au club de Newell’s, avait aussi fait fureur dans les médias locaux. De son côté, le journaliste Roberto Antolín annonce que deux clubs de Liga souhaitent l’enrôler : Elche et Oviedo, deux promus qui luttent pour le maintien. Pas forcément sexy sur le papier pour Icardi, mais le choix de sa compagne, qui souhaite s’installer en Espagne, pourrait jouer.

Ce qui est certain, c’est que pour l’instant, le goleador n’a aucune intention de rejoindre un championnat dit exotique, et il aurait déjà dit non à des offres de l’Arabie saoudite et du Qatar, pourtant très intéressantes sur le plan financier. Et même s’il n’est plus appelé en sélection depuis un moment - sa dernière présence dans un groupe remonte à 2018 - nul doute qu’il a forcément le Mondial dans un coin de sa tête…