Ligue 1 : le PSG chute face à l'OL et perd Neymar sorti sur civière en pleurs

En clôture de cette 14e journée Ligue 1, le PSG et l'Olympique Lyonnais nous offraient un choc au Parc des Princes. Emmenés par un 3-5-2 avec Neymar et Kean devant, et Di Maria au milieu, laissant Mbappé sur le banc au coup d'envoi, les Parisiens ont passé une bien mauvaise soirée, dépassés par la tactique des Gones. Les Lyonnais s'imposent logiquement 1-0 grâce à un but de Kadewere (35e) et auraient même pu s'offrir un succès plus large avec davantage de réalisme. Le PSG lui n'a rien montré, même après l'entée de Mbappé.

C'est donc un 11e match de suite sans défaite et surtout une 5e victoire consécutive pour l'OL, qui en profite pour dépasser au classement son adversaire du soir et prendre la 2e place de Ligue 1. La soirée a donc été très compliquée pour le PSG, qui a en plus perdu Neymar dans les ultimes secondes de la rencontre (90+8). Suite à un tacle trop engagé de Thiago Mendes, qui a valu au milieu de terrain un carton rouge, la star a vu sa cheville restée coincée entre la pelouse et le pied de son adversaire. Neymar est sorti sur civière en larmes. En plus de perdre la place de leader, le PSG peut redouter une absence de son meilleur joueur...

