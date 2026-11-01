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Ligue 1

OM : l’hommage de Genesio à Harit

Par Valentin Feuillette
1 min.
Amine Harit @Maxppp
Marseille 2-0 Toulouse
winamax
1 1.78 N 3.95 2 3.50 1er pari remboursé

Au micro de Ligue 1+, Bruno Genesio s’est attardé sur la prestation d’Amine Harit face à Toulouse (2-0). Aligné dans un rôle qui n’est pas forcément le sien, l’international marocain a pourtant parfaitement répondu aux attentes de son entraîneur. Auteur de l’ouverture du score dès la première minute, le milieu offensif a apporté beaucoup de percussion et de spontanéité dans le jeu marseillais. Sa confiance actuelle se ressent dans ses prises d’initiative, notamment lorsqu’il provoque ses adversaires en un contre un. Une activité qui a particulièrement séduit son coach.

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« Harit ? Il me surprend, ce n’est pas son poste. Il a de la confiance, de l’envie. Il veut montrer des choses sur les un contre un. Il a de l’enthousiasme qu’il transmet aux autres. Je suis content qu’il transmette ça », a expliqué Genesio après la rencontre. Au-delà de son apport individuel, l’entraîneur marseillais a donc surtout apprécié l’énergie communicative de son joueur, capable d’insuffler une dynamique positive à ses partenaires.

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