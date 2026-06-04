Le but génial de Cherki face à la Côte d’Ivoire

Ce soir, la France affronte la Côte d’Ivoire au stade de la Beaujoire à Nantes. À la mi-temps, ce sont les hommes de Didier Deschamps qui mènent au score (1-0), grâce à une superbe réalisation de Rayan Cherki.

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GOOOOAAAALLLLL !!! ⚽️

MAGNIFIQUE ouverture du score par Rayan Cherki ! Le dribble et la frappe ! 😍 🇫🇷



France 1 - 0 Côte d'Ivoire #FRACIV



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Après avoir raté deux actions chaudes, le joueur de Manchester City a fait étalage de tout son talent en mystifiant Franck Kessié d’un double contact avant de se mettre ensuite en position de tir pour ajuster Yahia Fofana sur la gauche.