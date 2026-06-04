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Le but génial de Cherki face à la Côte d’Ivoire

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Rayan Cherki Marcus Thuram @Maxppp
France 1-2 Côte d'Ivoire

Ce soir, la France affronte la Côte d’Ivoire au stade de la Beaujoire à Nantes. À la mi-temps, ce sont les hommes de Didier Deschamps qui mènent au score (1-0), grâce à une superbe réalisation de Rayan Cherki.

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Après avoir raté deux actions chaudes, le joueur de Manchester City a fait étalage de tout son talent en mystifiant Franck Kessié d’un double contact avant de se mettre ensuite en position de tir pour ajuster Yahia Fofana sur la gauche.

Pub. le - MAJ le
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