Le but génial de Cherki face à la Côte d’Ivoire
Ce soir, la France affronte la Côte d’Ivoire au stade de la Beaujoire à Nantes. À la mi-temps, ce sont les hommes de Didier Deschamps qui mènent au score (1-0), grâce à une superbe réalisation de Rayan Cherki.
GOOOOAAAALLLLL !!! ⚽️— TF1 (@TF1) June 4, 2026
MAGNIFIQUE ouverture du score par Rayan Cherki ! Le dribble et la frappe ! 😍 🇫🇷
France 1 - 0 Côte d'Ivoire #FRACIV
📺 Match à suivre en direct sur TF1 et en streaming sur TF1+ : https://t.co/weZlNONisN pic.twitter.com/HCjmXbLeZj
Après avoir raté deux actions chaudes, le joueur de Manchester City a fait étalage de tout son talent en mystifiant Franck Kessié d’un double contact avant de se mettre ensuite en position de tir pour ajuster Yahia Fofana sur la gauche.
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