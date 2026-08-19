Ligue 1+ ne supprimera plus les vidéos des buts sur les réseaux sociaux

Ligue1+ va passer à la vitesse supérieure sur les réseaux sociaux pour sa deuxième saison, a annoncé Jérôme Cazadieu, directeur marketing senior et directeur éditorial, lors de la conférence de presse de rentrée. Désormais seul diffuseur de l’intégralité de la Ligue 1, la plateforme pourra conserver et exploiter plus largement les images des rencontres, sans les contraintes liées à son ancien accord avec beIN Sports. Avec près de 63 millions de followers cumulés, le diffuseur entend ainsi s’appuyer sur cette importante audience pour attirer de nouveaux abonnés.

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La chaîne va également faire évoluer son ton à l’antenne. Après une première saison marquée par une ligne éditoriale plutôt sérieuse, Ligue1+ souhaite davantage s’ouvrir au grand public avec des séquences plus libres et la présence de nombreuses personnalités extérieures au football. Plusieurs anciens joueurs ont aussi rejoint ses équipes, tandis que des humoristes seront notamment invités autour du multiplex du samedi soir.