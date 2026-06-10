Amical : Messi impressionne avec l’Argentine, le Sénégal tenu en échec

À la veille du coup d’envoi de la Coupe du Monde 2026 avec le match d’ouverture entre le Mexique et l’Afrique du Sud, les nations qualifiées disputent leurs derniers matches de préparation. Premier adversaire de l’équipe de France le 16 juin prochain, le Sénégal n’a pas réussi à battre l’Arabie saoudite (0-0) et a même terminé la rencontre à dix contre onze après l’expulsion de Nicolas Jackson, qui a récolté deux cartons jaunes en deux minutes.

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De son côté, l’Argentine s’est imposée 3-0 face à l’Islande. L’occasion pour Lionel Messi de montrer aux observateurs qu’il est prêt pour la compétition. L’Albiceleste menait 1-0 à la mi-temps et a dû attendre l’entrée en jeu de la Pulga à la 70e minute pour prendre le large. 45 secondes seulement après avoir foulé la pelouse, Messi a été à l’origine du penalty obtenu, qu’il a lui-même transformé. Un but en toute fin de match de Thiago Almada (87e) a conforté le succès argentin.