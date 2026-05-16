Coupe du Monde 2026, Brésil : une très grosse tendance se dégage pour Neymar

C’est un peu la question que se posent 210 millions de Brésiliens en ce moment : Neymar a-t-il joué la dernière Coupe du Monde de sa carrière il y a quatre ans ? A l’époque, le Brésil avait pris la porte dès les quarts de finale en s’inclinant aux tirs au but face à la Croatie. Les dernières images que l’on garde de Neymar lors de cette soirée sont celles de ses larmes et de son regard vide dans le ciel de Doha.

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Mais aujourd’hui, l’ancien Parisien rêve d’une dernière danse, et c’est dans cette perspective qu’il a fait le choix de rester à Santos pour cette nouvelle saison. Neymar retrouve du rythme, remarque des buts (14 matchs, 6 buts, 4 passes décisives), et fait même partie de la pré-liste de 55 joueurs établie par Carlo Ancelotti en vue du Mondial. A chacune de ses conférences de presse, le coach italien est d’ailleurs envahi de questions portant sur l’attaquant de 34 ans.

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« À 100 %. Vous pouvez être sûr qu’il sera appelé. »

« Neymar est adoré par les joueurs et le peuple. Si vous convoquez Neymar, vous ne mettez pas une bombe dans le vestiaire, parce qu’il est très apprécié, très aimé. Neymar est un joueur important pour ce pays, par le talent qu’il a toujours démontré. Il a eu un problème, dont il se remet », confiait Ancelotti à Reuters ces derniers jours. S’il n’a jamais fermé la porte à Neymar, il ne l’a pourtant jamais convoqué non plus, estimant qu’il n’était pas à 100%.

Mais à en croire le média brésilien UOL, la tendance est plus que positive en vue du Mondial. Santos a en tout cas la conviction que son joueur sera appelé. Le staff de Carlo Ancelotti aurait appelé le club afin de prendre des informations sur la condition du Brésilien. Une source indique à UOL : « À 100 %. Vous pouvez être sûr qu’il sera appelé. » L’autre, plus prudente, a indiqué que « la probabilité de voir Neymar convoqué était très élevée ». Pour rappel, Carlo Ancelotti dévoilera sa liste ce lundi.