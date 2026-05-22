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Real Madrid : ça sent bon pour une recrue à 50 M€

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Morten Hjulmand @Maxppp

Cette semaine, la Cadena COPE a dévoilé que José Mourinho souhaite recruter Morten Hjulmand. Le capitaine du Sporting CP, dont la clause atteint 80 M€, pourrait partir contre un chèque d’environ 50 M€ selon A Bola. La porte est donc ouverte, d’autant que son entraîneur Rui Borges a fait des déclarations qui peuvent donner de l’espoir aux Madrilènes.

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Interrogé par Sport TV, il a confié : « cela me paraît tout à fait naturel, compte tenu du grand joueur qu’il est et des saisons qu’il a réalisées au Sporting. C’est un joueur qui dispute de nombreux matchs par an, sa qualité est indéniable. Que ce soit le Real Madrid ou une autre grande équipe mondiale, cela ne me surprend absolument pas qu’on parle de Morten comme on parle des autres joueurs. C’est la preuve que le travail a été, au moins en partie, bien fait. Nous sommes tous repartis avec une plus-value, même si nous n’avons pas réussi à remporter trois championnats consécutifs. Grâce à la qualité individuelle et collective de l’équipe, nous sommes tous repartis avec une plus-value, et cela, en tant que leader, me rend heureux.» Tous les voyants semblent donc être au vert.

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