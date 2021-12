Nasser Al-Khelaïfi en remet une couche sur la Super League

Le Conseil d’administration de l’association européenne des clubs (ECA) s’est réuni ce jeudi à Paris. Présidée par Nasser al-Khelaïfi, l’ECA s’est opposée unanimement au projet de Coupe du Monde tous les deux ans, mais le président du Paris Saint-Germain en a également profité pour en remettre une couche concernant la Super League.

La suite après cette publicité

« Je ne vais pas m'attarder trop longtemps sur le 18 avril et une Super League pas si super que ça, car je n'aime pas m'attarder sur les contes de fées et les échecs », a-t-il déclaré, rapporte Marca. « Ensemble, nous avons défendu les intérêts du football européen pour tous : pour les joueurs, les clubs, les ligues, les fédérations nationales et, surtout, les supporters. Pendant que les trois clubs rebelles gaspillent leur énergie, déforment les récits et continuent à crier au ciel, le reste d'entre nous va de l'avant et concentre toute son énergie à construire un meilleur avenir pour le football européen, tous ensemble. Comme vous le savez, pour les 9 clubs qui ont demandé à rejoindre notre famille, le conseil d'administration de l'ECA les a réintégrés dans nos structures avec des engagements renouvelés pour renforcer notre association. Je leur souhaite la bienvenue dans la famille de l'ECA. »