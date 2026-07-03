Mercato : Diego Simeone lâche ses 4 vérités sur Julian Alvarez

Ce soir, l’Argentine va affronter une surprenante équipe du Cap-Vert en 1/16e de finale de la Coupe du Monde 2026. Pour l’occasion, Diego Simeone a traversé l’Atlantique pour aller soutenir l’Albiceleste, notamment son fils Giuliano qui est sélectionné. El Cholo a profité de son passage aux États-Unis pour donner une interview à ESPN. L’occasion pour lui d’évoquer le cas d’un champion du monde 2022 qu’il connaît très bien puisqu’il l’entraîne en club : Julian Alvarez. Le technicien argentin a avoué avoir échangé avec lui récemment.

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« Je l’ai croisé. Je suis allé voir Giuliano un moment et on a discuté un peu. On a surtout parlé de sa forme actuelle, de sa cheville et de son importance pour l’équipe. Il m’a dit qu’il allait très bien, qu’il était à 100 %. Lors du deuxième match, il n’était pas aussi tranchant que d’habitude, mais il a montré un rythme de jeu différent. Une intensité différente dans ses mouvements. L’Argentine va avoir besoin de lui.» L’Atlético aussi. Mais l’attaquant a annoncé son souhait de quitter les Colchoneros pour vivre son rêve, à savoir jouer au Barça. Ce qui a mis les Madrilènes dans une colère noire.

Simeone s’exprime sur son attaquant

Simeone a évoqué son cas. «C’est un footballeur extraordinaire, notre meilleur joueur à l’Atlético de Madrid. Ses statistiques parlent d’elles-mêmes. Il a été très régulier, il a apporté beaucoup de positif à l’équipe, c’est un joueur vraiment unique. Nous sommes très satisfaits de ses performances, et je ne peux rien ajouter à ce que je vous ai déjà dit car il s’est toujours comporté de manière exemplaire. C’est un joueur qui a toujours travaillé sans relâche pour le bien de l’équipe. J’espère que durant cette période cruciale avec l’équipe nationale, il pourra démontrer tout son potentiel.»

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Il poursuit : «il a apporté à notre équipe un atout offensif rare. Son jeu en tant que milieu offensif, aux côtés de Griezmann, était excellent. Ils formaient un bon duo, avec une bonne entente. Comme avec Messi, avec qui il a le plus joué ici. Un peu moins avec Lautaro… C’est un joueur qui s’adapte au mieux aux besoins de l’équipe». Il a conclu en évoquant l’avenir de l’Araignée. « Son avenir, avant tout, c’est le match de demain. Le mieux qu’il puisse faire, c’est de se concentrer là-dessus. De ne pas penser à tout ce qui a été révélé. Qu’il ne se laisse pas perturber. Les choses finiront par s’arranger, comme toujours dans la vie.» Affaire à suivre donc…