Pauleta dénonce le comportement irrespectueux de Vahid Halilhodžić au PSG

Pauleta ne mâche pas ses mots. En effet, l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain est revenu sur la première rencontre très tendue avec Vahid Halilhodžić chez l’actuel leader de Ligue 1. Lors d’une prise de parole au micro d’Ici Paris Île-de-France, l’ancien Parisien a raconté une drôle d’anecdote notamment sur les débuts de leur collaboration, lorsque le club de la capitale vivait l’après-Ronaldinho. « Le soir, Vahid m’appelle dans sa chambre pour parler avec moi. J’arrive et il commence à me menacer de partout. La première fois qu’il parle avec moi, il me dit "Mais tu te prends pour qui ? Ici le boss au PSG, c’est moi, ce n’est pas toi. Ronaldinho c’était pareil, c’est pour ça qu’il est parti" » lui aurait-il dit.

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Puis, l’ancien buteur portugais a poursuivi amèrement. « Le mec, il a tout fait pour que je vienne, il m’a appelé 50 fois pour que je vienne à Paris. Je suis sorti de la chambre, j’ai appelé mon agent, je voulais retourner à Bordeaux, je ne voulais pas rester ici. Il ne voulait pas qu’un autre Ronaldinho arrive au PSG, qui pense qu’il va faire ce qu’il veut. Moi, ce n’est pas ma façon d’être dans la vie, ni dans le football. Il voulait s’imposer tout de suite ». Des propos qui auraient pu blesser la star. En fin de compte, les deux hommes se sont côtoyés pendant un an et demi, jusqu’au départ d’Halilhodžić en 2005.