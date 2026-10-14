Naples : la tension est montée entre Kevin De Bruyne et Max Allegri

Toujours pas de victoire pour Naples cette saison en Ligue des Champions. Après leur défaite 1-0 lors de la première journée face à Arsenal, les Partenopei se sont cassés les dents à Villarreal hier soir (3-1). Auteur d’un match exceptionnel trois jours plus tôt face à Frosinone (3-0), Kevin De Bruyne n’a pas particulièrement brillé et l’international belge s’est même fait remarquer lors d’un petit accrochage avec son entraîneur Max Allegri.

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«La tension est montée entre le Diable rouge et son entraîneur», écrit le quotidien belge, La DH. L’ancien joueur de Manchester City n’aurait pas vraiment compris le choix de Max Allegri de le faire reculer sur le terrain en seconde période, alors que les Napolitains courraient après le score. Une discussion animée s’en serait suivie d’après la presse italienne, mais Max Allegri n’a pas souhaité s’éterniser sur le sujet : «à un moment donné, j’ai demandé à De Bruyne de se positionner entre les deux milieux de terrain car il est plus technique que McTominay, qui est en revanche plus doué en attaque, mais nous ne nous sommes pas compris», s’est contenté le coach de Naples après la rencontre.