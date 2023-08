PL : Newcastle étrille Aston Villa

C’est l’une des oppositions les plus alléchantes de cette première journée en Premier League. Ce samedi, en fin d’après-midi, Newcastle et Aston Villa se donnaient rendez-vous sur la pelouse des premiers cités. Et le match a démarré tambour battant. Sur l’un de ses premiers ballons, Sandro Tonali a ouvert le score en se jetant face au but vide (1-0, 6e). Recruté à prix d’or cet été par les Magpies en provenance de Milan (contre 70 millions d’euros), le milieu italien a parfaitement soigné son baptême du feu à St-James Park. Et il n’est pas le seul à avoir réussi ses débuts : quelques minutes plus tard, Moussa Diaby permettait aux Villans de remettre les deux équipes à hauteur d’une belle demi-volée (1-1, 11e). Dans une première demi-heure au rythme insoutenable, les locaux ont repris l’avantage grâce à Alexander Isak, trouvé à bout portant par la remise astucieuse de Sven Botman (2-1, 16e).

La suite après cette publicité

Après une première période animée où les deux équipes se sont rendues coup pour coup, le second acte a démarré sur un rythme apaisé. Pourtant, les hommes d’Eddie Howe ont rapidement pris l’ascendant jusqu’à faire le break grâce à l’inévitable Alexander Isak. Peu avant l’heure de jeu, l’attaquant suédois a fait parler sa hargne puis sa technique pour lober astucieusement Emiliano Martinez (3-1, 58e). Les ouailles d’Unai Emery ont pris l’eau à l’entame du dernier quart d’heure. Callum Wilson a alourdi le score (4-1, 77e) avant que la recrue Harvey Barnes ne corse encore plus l’addition (5-1, 90+1e) en faveur des hommes en noir et blanc. Une entrée en lice parfaite pour les joueurs de Newcastle qui, dans l’ombre des ogres Arsenal et Manchester City, confirment à tous leurs adversaires qu’il faudra compter sur eux encore cette saison. De son côté, l’ambitieux Aston Villa prend une gifle inaugurale dans ce nouvel exercice. Il faudra se remettre les idées en place lors de la prochaine journée face à Everton. Une rencontre qui se jouera sans Tyrone Mings, blessé gravement ce samedi à Newcastle.