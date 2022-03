Serie A : la Juventus fait l'essentiel face à la Spezia et s'approche du podium

Avant-dernière rencontre de la 28e journée de Serie A à l'Allianz Stadium : la Juventus recevait la Spezia de Thiago Motta pour tenter de se rapprocher du podium. Les Aquilotti avait pour obligation de prendre des points à Turin pour s'éloigner de la zone rouge et Venise, premier relégable à quatre points.

La suite après cette publicité

Les Bianconeri s'imposaient sur la plus petite des marges face au promu (1-0) grâce à la sixième réalisation de l'Espagnol Alvaro Morata sur un service de Manuel Locatelli (21e). Le club de la Vieille Dame n'est plus qu'à quatre unités de Naples et l'AC Milan, qui s'affrontent ce soir pour le choc du week-end en Italie (20h45). La Spezia reste 16e au classement.