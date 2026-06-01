Bordeaux annonce une bonne nouvelle sur le mercato

Bordeaux n’a pas réussi à monter en Ligue 3 cette saison. Pire encore, la FIFA avait prononcé une interdiction de recrutement contre le club girondin pour la saison prochaine. Ce lundi, une bonne nouvelle, venant de la Commission Fédérale de Contrôle des Clubs de la FFF, a été annoncée par le club au scapulaire :

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Le FC Girondins de Bordeaux a pris connaissance de la décision de la Commission Fédérale de Contrôle des Clubs de la FFF de ne pas étendre sur le territoire national l’interdiction de recrutement prononcée par la FIFA le 27 mars 2026.



Cette décision permet au club d’enregistrer… pic.twitter.com/CNZavPysDp — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) June 1, 2026

«Le FC Girondins de Bordeaux a pris connaissance de la décision de la Commission Fédérale de Contrôle des Clubs de la FFF de ne pas étendre sur le territoire national l’interdiction de recrutement prononcée par la FIFA le 27 mars 2026. Cette décision permet au club d’enregistrer de nouveaux joueurs auprès des instances compétentes et de poursuivre la préparation de la saison 2026-2027 dans des conditions plus favorables. Par ailleurs, le Club poursuit les démarches engagées devant le Tribunal Arbitral du Sport afin de faire valoir ses droits dans cette procédure.»